В 21:45 01.10.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав английском Чемпионшипе.

Последний матч: «Эвертон» — «Манчестер Сити» 1:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Сандерленд»).

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