начнут матч в 16:15 в кубке России по футболу, 01.10.2024.

Последний матч: «Факел» — «Рубин» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Рубин» — «Факел». Коэффициент ставки — 1.77 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Рубин»).

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