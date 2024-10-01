В 20:45 01.10.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав группе C кубка России по футболу.

Последний матч: «ЦСКА» — «Пари НН» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Пари НН» — «ЦСКА». Коэффициент ставки — 2.53 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Пари НН — ЦСКА.

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