В 18:00 01.10.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав Лига А Литвы.

Последний матч: «Трансинвест» — «Паневежис» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Паневежис»).

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