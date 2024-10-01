Генич: У «Спартака» очень много трансферов на усреднение команды

Российский комментаторвысказался о трансферной кампании московского «Спартака».

Ранее в 10-м туре красно-белые уступили в дерби «Локомотиву» со счетом 1:3.

«У "Спартака" очень много трансферов, за исключением Барко, на усреднение команды. Вот это смущает, потому что Абена, на мой взгляд, не сильнее Чернова. Ну да, у него травма, окей, но, в конце концов, есть Дуарте, к нему по-разному можно относиться. В прошлый сезон вот с тем же Слишковичем и до этого с Абаскалем во многих матчах он неплохо себя проявил. Им там не просто так "Валенсия" интересовалась, он не просто так был капитаном Парагвая. У него есть ошибки, безусловно. Он не так хорош на мяче, как хотелось бы, с проблемами в отборе», — сказал Генич «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас «Спартак» идет на 6-м месте в таблице РПЛ.