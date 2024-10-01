В 20:00 01.10.2024 Динамо Батуми и Самтредиа сыграют матч в Высшей лиге Грузии.

Динамо Батуми — Самтредиа

Последний матч: «Самтредиа» — «Динамо Батуми» 2:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Динамо Батуми»).

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