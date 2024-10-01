Для тех, кто делает ставки:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боруссия Д» — «Селтик» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.65.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Селтик»).
Календарь и таблица Лиги чемпионов
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