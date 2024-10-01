В 22:00 01.10.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав групповом этапе Лиги чемпионов.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боруссия Д» — «Селтик» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.65 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Селтик»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Боруссия Д — Селтик.

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