Кечинов: Сейчас Глушенков наберет форму и «Зенит» снова начнёт побеждать

Экс-нападающийвысказался о проблемахв нынешнем сезоне.

«Не думаю, что проблемы "Зенита" связаны с мотивацией. Так получилось, что пришёл Глушенков и сразу начал ярко играть, поэтому пошли победы. Потом он получил травму и что-то потерялось.

Сейчас Глушенков наберёт форму и "Зенит" снова начнёт побеждать. Так что проблемы "Зенита" — это временно», — сказал Кечинов Чемпионату.

После 10-и туров в российской Премьер-лиге «Зенит» занимает 3-е место в таблице с 23 очками в активе. В следующем матче «сине-бело-голубые» сыграют против «Акрона» 2-го октября в рамках Кубка России.