Кечинов: Сейчас Глушенков наберет форму и «Зенит» снова начнёт побеждать

Максим Глушенков — игрок «Зенита» Фото: globallookpress.com
«Не думаю, что проблемы "Зенита" связаны с мотивацией. Так получилось, что пришёл Глушенков и сразу начал ярко играть, поэтому пошли победы. Потом он получил травму и что-то потерялось.
Сейчас Глушенков наберёт форму и "Зенит" снова начнёт побеждать. Так что проблемы "Зенита" — это временно», — сказал Кечинов Чемпионату.
После 10-и туров в российской Премьер-лиге «Зенит» занимает 3-е место в таблице с 23 очками в активе. В следующем матче «сине-бело-голубые» сыграют против «Акрона» 2-го октября в рамках Кубка России.