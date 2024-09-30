Экс-тренер ЦСКА рассказал о реальной причине ухода Карраскаля и Медины из армейского клуба

— ассистент экс-наставникарассказал об уходеиз армейского клуба.

«С Мединой никакого конфликта не было, чисто бизнес — "Спартак" дал ему те деньги, которые ЦСКА не смог повторить. А вот с Карраскалем история интереснее. У Валентиныча есть чёткие требования по каждой позиции. Если ты их не выполняешь — тебе об этом говорят.

В первом тайме одного из матчей мы заметили, что Хорхе снова начал выключаться из эпизодов, недорабатывать, хотя мы ему не раз говорили, что так делать нельзя. В перерыве Валентиныч снова озвучил ему претензии, а он взял психанул — снял футболку и отказался выходить на второй тайм. Вот и вся история», — приводит слова Фоменко Sport24.

В сезоне 2022/2023 Карраскаль провел за ЦСКА 26 матчей в рамках РПЛ, забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи.