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    Экс-тренер ЦСКА рассказал о реальной причине ухода Карраскаля и Медины из армейского клуба

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    Олег Фоменко — ассистент экс-наставника ЦСКА Владимира Федотова рассказал об уходе Хесуса Медины и Хорхе Карраскаля из армейского клуба.

    Хорхе Карраскаль
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    Хорхе Карраскаль

    «С Мединой никакого конфликта не было, чисто бизнес — "Спартак" дал ему те деньги, которые ЦСКА не смог повторить. А вот с Карраскалем история интереснее. У Валентиныча есть чёткие требования по каждой позиции. Если ты их не выполняешь — тебе об этом говорят.

    В первом тайме одного из матчей мы заметили, что Хорхе снова начал выключаться из эпизодов, недорабатывать, хотя мы ему не раз говорили, что так делать нельзя. В перерыве Валентиныч снова озвучил ему претензии, а он взял психанул — снял футболку и отказался выходить на второй тайм. Вот и вся история», — приводит слова Фоменко Sport24.

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    • В сезоне 2022/2023 Карраскаль провел за ЦСКА 26 матчей в рамках РПЛ, забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи.

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