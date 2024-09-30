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    Где смотреть матч Фламенго — Атлетико Паранаэнсе онлайн

    Футбол Латинская Америка
    В 01:00 30.09.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Фламенго — Атлетико Паранаэнсе в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч: «Атлетико Паранаэнсе» — «Фламенго» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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