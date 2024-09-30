2-й таймАтлетико — РеалОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Родриго«Атлетико» — «Реал». Онлайн
  • 23:40
    • Матч «Атлетико» — «Реал» прерван на 68-й минуте
  • 23:37
    • «Наполи» одержал сухую победу над «Монцей»
  • 20:57
    • Московское «Динамо» победило с минимальным счетом «Динамо» Мх
    Все новости спорта

    Баия — Крикума 30.09.2024 прямая трансляция

    Футбол Латинская Америка
    30.09.2024 в 00:30 начнется матч в турнире в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Баия — Крикума. На LiveSport.Ru — ссылки на прямую трансляцию игры.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В последнее время команды показывают симпатичный футбол, потому зрителям скучать не придётся. Более того, нынешняя часть сезона не дает возможности расслабиться игрокам — пора показывать то, на что способны.

    Последний матч: «Крикума» — «Баия» 2:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Скорее всего, мы увидим бескомпромиссный матч, где все решит один гол. Впрочем, более детально возможный ход игры разобрали наши эксперты и посетители:

    Прямую трансляцию матча Баия — Крикума смотрите на LiveCup.Run. В удобном дизайне доступен плеер с картинкой в высоком качестве.

    Помимо онлайна, доступна вся статистика как до, так и во время матча, котировки букмекеров.

    Наслаждайтесь отличной картинкой и игрой интересных команд в прямом эфире.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли «Интер» первую победу в Лиге чемпионов?
  • «Интер» — «Црвена Звезда». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Желтая субмарина» не заметит аутсайдера
  • «Вильярреал» — «Лас-Пальмас». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Ротор» и «Алания» будут забивать
  • «Ротор» — «Алания». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.88
  • Экспресс дня 30 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Интер — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Вильярреал — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Ротор — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Фис — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Махач — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Расинг Сантандер — Картахена
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хачанов — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры