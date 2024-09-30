Аршавин: Три центральных нападающих в «Зените» — это нормально

Бывший футболиствысказался о переборе нападающих в стане «сине-бело-голубых».

«Перебор игроков "Зенита" в нападении? (Сергею) Семаку как-будто нужно ставить всех, а всех тяжело поставить. Думаю такого нет, просто я не знаю что с (Андреем) Мостовым там случилось, судя по последним матчам Сергей Богданыч вообще не рассматривает его на замену. Ну Педро, скорее всего из-за того, что он молод, у него нет стабильности. В целом три центральных нападающих — это нормально.

Не многовато ли? Ну когда был только (Матео) Кассьерра и Ваня Сергеев вам казалось, что это мало», — сказал Аршавин в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

Ранее Аршавин объяснил, почему «Зенит» подписал контракт с нападающим Александром Соболевым.