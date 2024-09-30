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    Аршавин о причинах подписания Соболева: думаю, хотели заменить Сергеева

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    Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин объяснил, почему «сине-бело-голубые» подписали контракт с экс-нападающим «Спартака» Александром Соболевым.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Зачем купили Соболева? Я ничего не знаю. Но глобально, думаю, хотели заменить Ваню Сергеева. У него оставался год контракта. Из доступных русских был только Соболев, — сказал Аршавин новом выпуске YouTube-канала "Это футбол, брат".

    Напомним, что Соболев подписал контракт с "Зенитом" до лета 2027-го года с опцией автоматического продления еще на 1 год.

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