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    Абаскаль: Работа в «Спартаке» — роскошный эксперимент

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    Экс-наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал свою работу в московском клубе. Специалист отметил, что получил очень полезный опыт, назвав свою деятельность «роскошным экспериментом».

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Футбол — это про взлёты и падения, и во втором сезоне пришлось столкнуться с рядом проблем: нестабильность, отсутствие прогресса. Цель была следующая: если заняли третье место в первом сезоне, то на второй год должны быть первыми или вторыми. Но в итоге что‑то было сделано не так, и работа не дала плодов.

    Если это эксперимент, то это был роскошный эксперимент. Я очень доволен тем третьим местом», — сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

    Сейчас «Спартак» тренирует Деян Станкович. Что касается Гильермо Абаскаля, то он ранее возглавлял «Гранаду».

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