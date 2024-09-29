Тен Хаг: Сейчас нам нужно стать более стабильными

Главный тренервысказался о финансовых ограничениях в клубе.

«Мы проделали хорошую работу, если говорить о нашем сегодняшнем положении, учитывая все ограничения, которые у нас были.

Я понимаю впечатление, которое у многих сложилось о "Манчестер Юнайтед", потому что у клуба такая великая история, но мы сделали выбор в пользу молодых игроков, и нельзя ожидать, что они будут на (должном) уровне. Выбор, который мы сделали, также связан с финансами и другими ограничениями, с которыми нам приходится иметь дело.

У нас высокие цели, и мы хотим достичь их в этом сезоне и в последующие годы. За последние два года эта команда показала, на что она способна, проявляя терпение. С терпением мы сможем выиграть трофеи, а сейчас нам нужно стать более стабильными», — сказал тен Хаг Daily Mail.

После 5-и туров в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» занимает 11-е место в таблице с 7-ю очками в активе. Сегодня, 29-го сентября «красные дьяволы» сыграют против «Тоттенхэма» в 18:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.