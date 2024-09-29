Смолов: «Краснодар» одержал классную победу

Форвард «Краснодара»высказался о победе над «Зенитом» (2:0) в 10-м туре РПЛ.

Нападающий забил один из голов.

«Эмоции — супер. Сергей Николаевич спустился довольный. День города. Классная победа. Большое спасибо болельщикам, которые пришли поддержать.

Я думаю, что играть такие матчи и для футболистов супер, и для болельщиков наблюдать», — сказал Смолов в видео на YouTube-канале «Краснодара».

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» занимает первое место в РПЛ, набрав 24 очка после 10 матчей. На второй строчке располагается «Локомотив», также заработавший 24 очка после 10 встреч.