В 16:00 29.09.2024 Рома и Венеция сыграют матч в Серии А.

Рома — Венеция

Последний матч: «Рома» — «Венеция» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Рома» — «Венеция». Коэффициент ставки — 2.17 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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