ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Владимир Габулов«Я осознал, сколько интересного пропускал, будучи футболистом». Владимир Габулов — о жизни вне футбола, важности риска и лучших вратарях мира
    Все новости спорта

    Наумов: Батраков в нужный момент находится в нужном месте

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив
    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отметил, почему Алексей Батраков вышел на первый план в команде «железнодорожников».

    Алексей Батраков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Батраков

    «Есть такие вещи, которые натренировать невозможно. Вот у Батракова есть чувство момента, чувство гола. Он в нужный момент находится в нужном месте. Потом огромная работоспособность, и наверное, большая любовь к футболу. Это и сделало его лидером», — сказал Наумов «Евро-Футбол.Ру».

    19-летний Батраков в текущем сезоне провёл за «Локомотив» 17 матчей, в которых полузащитник забил девять мячей и отдал семь результативных передач. Полузащитник является воспитанником московского клуба.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Атлетико» сможет сдержать «Реал»
  • «Атлетико» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
  • «Манчестер Юнайтед» легко обыграет примитивный «Тоттенхэм»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.52
    •
  • Динамовское дерби порадует зрителей
  • «Динамо» Мх — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.25
  • Экспресс дня 29 сентября
  • Сегодня в 19:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.87
  • Прогноз на матч Страсбург — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Наполи — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры