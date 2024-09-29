Наумов: Батраков в нужный момент находится в нужном месте

Бывший президент «Локомотива»отметил, почемувышел на первый план в команде «железнодорожников».

«Есть такие вещи, которые натренировать невозможно. Вот у Батракова есть чувство момента, чувство гола. Он в нужный момент находится в нужном месте. Потом огромная работоспособность, и наверное, большая любовь к футболу. Это и сделало его лидером», — сказал Наумов «Евро-Футбол.Ру».

19-летний Батраков в текущем сезоне провёл за «Локомотив» 17 матчей, в которых полузащитник забил девять мячей и отдал семь результативных передач. Полузащитник является воспитанником московского клуба.