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    Наполи — Монца: смотрите прямую трансляцию 29.09.2024 в 21:45

    Футбол Серия A Наполи Монца Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Наполи и Монца начнут матч в 21:45 в Серии А, 29.09.2024.

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    Последний матч: «Монца» — «Наполи» 2:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Наполи» — «Монца». Коэффициент ставки — 2.11.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Наполи»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Наполи — Монца.

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