В 16:00 29.09.2024 Ипсвич Таун и Астон Вилла сыграют матч в АПЛ.

Ипсвич Таун — Астон Вилла

Последний матч: «Астон Вилла» — «Ипсвич Таун» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Календарь и таблица АПЛ

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ипсвич Таун» — «Астон Вилла» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.37 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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