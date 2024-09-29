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    Ипсвич Таун — Астон Вилла: как смотреть трансляцию матча в АПЛ

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    В 16:00 29.09.2024 Ипсвич Таун и Астон Вилла сыграют матч в АПЛ.

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    Ипсвич Таун — Астон Вилла

    Последний матч: «Астон Вилла» — «Ипсвич Таун» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    Календарь и таблица АПЛ

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