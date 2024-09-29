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    Игнатьев: «Краснодар» возродился и создает здоровую конкуренцию «Зениту»

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    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о победе «Краснодара» в матче 10-го тура РПЛ против «Зенита» (2:0).

    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»
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    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»

    «Краснодар — боевая единица в нашем футболе. Обратное могут говорить только люди, не верующие в чудо, а чудо — это как раз то, что "Краснодар" возродился и создает здоровую конкуренцию "Зениту". Дело даже не в счете. Все могло быть иначе, если бы Кордоба не воспользовался ошибкой. Дело в самой игровой постановке, качестве. Стоит отметить, насколько психологически уверены были в себе краснодарцы, несмотря на статус соперника. "Краснодар" действовал по своему четкому плану.

    Хозяева вышли на поле хорошо подготовленными в физическом плане и не уступали "Зениту" с точки зрения быстроты и работоспособности. При этом психологически "Краснодар" даже переиграл "Зенит", постоянно навязывал свое видение и представление. Думаю, ничейный результат был бы справедливее, однако в таких матчах не бывает безоговорочного лидера. Но все‑таки раньше просматривалось, что "Зенит" имеет в каких‑то компонентах преимущество. Здесь я этого не ощутил.

    Мурад Мусаев доказал свою состоятельность как тренер? Я вообще в него верю и верил с первого дня! Знаю его долгие годы, понимаю его концепт и подходы. Эти подходы должны были проявляться, вот они и проявляются. Многое зависит от наличия кадров, которые бы реализовывали его идеи. А сами идеи у него всегда просматривались. Он уехал в Азербайджан, там все тоже было на месте — команда прогрессировала под его руководством.

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    • Сейчас многие говорят, что у него в его распоряжении находятся футболисты, которые якобы и без него бы играли хорошо. Так не бывает. Сказки бывают только в книжках для детей. Семак же тоже имеет под своим началом больших мастеров, но всегда кто‑то приходит лучше или хуже, ими тоже надо управлять. У них одинаковые ситуации.

    Кому‑то нравится игровой почерк, а кому‑то нет… Но в футболе нет единых вкусовых пристрастий. В конечном счете главное — результат. Это критерий истины. И как бы то ни было, "Краснодар" сейчас на лидирующей позиции», — сказал Игнатьев «Матч ТВ».

    После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице российской Премьер-лиге с 24 очками в активе. «Зенит» — на 3-й позиции (23).

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