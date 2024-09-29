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    Где смотреть матч Черноморец — Сокол онлайн

    Футбол ФНЛ — Первая лига Сокол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    Черноморец и Сокол начнут матч в 18:00 в Первой лиге России, 29.09.2024.

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    Последний матч: «Сокол» — «Черноморец» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Черноморец» — «Сокол» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.38.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Черноморец»).

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