Билялетдинов считает, что Глушенков может заиграть в Испании

Экс-игрок сборной Россиивыразил мнение, что форвард «Зенита»способен заиграть в чемпионате Испании.

В текущем сезоне Глушенков в семи матчах забил 7 голов и сделал одну результативную передачу.

«Глушенков легковат. Ему самое место в Испании (смеётся). Если брать тот же "Спартак", он хорош командной игрой, но нет российских ребят, способных индивидуально что‑то сотворить.

В Европе ценятся ребята, способные делать разницу, которые могут сами себе создать момент и его реализовать. То есть даже если тебя валтузит команда, ты взял и создал момент — 1:0 и игра меняется. Ценится создание моментов для себя и партнёров», — сказал Билялетдинов «Чемпионату».