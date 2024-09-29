В 17:00 29.09.2024 Арсенал Тула и Уфа сыграют матч в Первой лиге России.

Арсенал Тула — Уфа

Последний матч: «Арсенал Тула» — «Уфа» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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