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    Арарат-Армения — ЦСКА Ереван 29.09.2024 прямая трансляция

    Футбол
    В 16:00 29.09.2024 Арарат-Армения и ЦСКА Ереван сыграют матч в Высшей лиге Армении.

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    Арарат-Армения — ЦСКА Ереван

    Последний матч: «Арарат-Армения» — «ЦСКА Ереван» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

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