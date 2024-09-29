В 16:00 29.09.2024 Арарат-Армения и ЦСКА Ереван сыграют матч в Высшей лиге Армении.

Арарат-Армения — ЦСКА Ереван

Последний матч: «Арарат-Армения» — «ЦСКА Ереван» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Арарат-Армения»).

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