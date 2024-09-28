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    Воробьев о победе «Локомотива»: На поле не было равнодушных, все бились

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    Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев поделился мнением об игре своей команды в матче 10-го тура российской Премьер-лиги против «Спартака» (1:3).

    Дмитрий Воробьев — нападающий «Локомотива»
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    Дмитрий Воробьев — нападающий «Локомотива»

    «Мы настраивались на эту игру, готовились. На поле не было равнодушных. Все бились. Все мы знаем, что порядок бьёт класс.

    В первом тайме получил незначительное повреждение, поэтому когда Галактионов во втором тайме меня спросил, я сказал, что можно поменяться. У нас одна задача — побеждать в каждом матче и радовать болельщиков», — сказал Воробьев в эфире «Матч ТВ».

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    • После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 24 очками в активе. В следующем поединке «железнодорожники» сыграют против «Крыльев Советов» в рамках чемпионата России 6-го октября.

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