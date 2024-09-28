Воробьев о победе «Локомотива»: На поле не было равнодушных, все бились

Нападающийподелился мнением об игре своей команды в матче 10-го тура российской Премьер-лиги против(1:3).

«Мы настраивались на эту игру, готовились. На поле не было равнодушных. Все бились. Все мы знаем, что порядок бьёт класс.

В первом тайме получил незначительное повреждение, поэтому когда Галактионов во втором тайме меня спросил, я сказал, что можно поменяться. У нас одна задача — побеждать в каждом матче и радовать болельщиков», — сказал Воробьев в эфире «Матч ТВ».

После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 24 очками в активе. В следующем поединке «железнодорожники» сыграют против «Крыльев Советов» в рамках чемпионата России 6-го октября.