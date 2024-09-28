В 16:00 28.09.2024 Удинезе и Интер сыграют матч в итальянской Серии А.

Удинезе — Интер

Последний матч: «Удинезе» — «Интер» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Удинезе» — «Интер». Коэффициент ставки — 1.93 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Интер»).

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