Тошич: ЦСКА — это моя команда

Экс-футболист ЦСКАоценил перспективы армейской команды в текущем сезоне РПЛ.

«Я всегда верю в ЦСКА, это моя команда. Я всегда за ними слежу и поддерживаю. Сейчас у них новый тренер, нужно время, чтобы он наладил свою систему. Они здорово начали, конечно, сейчас была не очень хорошая серия, но будем надеяться, что они смогут это исправить и будут бороться за самые высокие места», — приводит слова Тошича «РИА Новости Спорт».

Тошич уже закончил карьеру. Футболист выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год.

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас ЦСКА возглавляет Марко Николич. Клуб идет на 6-м месте в таблице РПЛ, набрав 14 очков в девяти встречах.