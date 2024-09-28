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    Тошич: ЦСКА — это моя команда

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    Экс-футболист ЦСКА Зоран Тошич оценил перспективы армейской команды в текущем сезоне РПЛ.

    Зоран Тошич
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    Зоран Тошич

    «Я всегда верю в ЦСКА, это моя команда. Я всегда за ними слежу и поддерживаю. Сейчас у них новый тренер, нужно время, чтобы он наладил свою систему. Они здорово начали, конечно, сейчас была не очень хорошая серия, но будем надеяться, что они смогут это исправить и будут бороться за самые высокие места», — приводит слова Тошича «РИА Новости Спорт».

    Тошич уже закончил карьеру. Футболист выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год.

    Календарь и таблица РПЛ

    Сейчас ЦСКА возглавляет Марко Николич. Клуб идет на 6-м месте в таблице РПЛ, набрав 14 очков в девяти встречах.

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