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    Станкович о поражении «Спартака»: Мы проигрывали в физике, в дуэлях

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    Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал поражение своей команды в матче 10-го тура российской Премьер-лиги против «Локомотива» (1:3).

    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»
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    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»

    «Я согласен, что вы можете нас критиковать — это логично при поражениях. Мы принимаем то, что есть.

    Согласен, что мы проигрывали в физике, в дуэлях. Мы хотели играть в свой футбол, контролировать мяч, но, повторюсь, мы мало били по воротам», — передает слова Станковича Чемпионат.

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