Станкович о поражении «Спартака»: Мы проигрывали в физике, в дуэлях

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды в матче 10-го тура российской Премьер-лиги против(1:3).

«Я согласен, что вы можете нас критиковать — это логично при поражениях. Мы принимаем то, что есть.

Согласен, что мы проигрывали в физике, в дуэлях. Мы хотели играть в свой футбол, контролировать мяч, но, повторюсь, мы мало били по воротам», — передает слова Станковича Чемпионат.

После этого матча «Спартак» занимае 6-е место в таблице РПЛ с 16-ю очками в активе. В следующем поединке «красно-белые» сыграют против московского «Динамо» 2-го октября.