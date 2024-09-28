2-й таймОсасуна — БарселонаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт Левандовский«Осасуна» — «Барселона». Онлайн
  • 21:42
    • Гол Салаха помог «Ливерпулю» обыграть «Вулверхэмптон»
  • 21:28
    • «Краснодар» одержал уверенную победу над «Зенитом»
  • 21:25
    • «Бавария» сыграла вничью с «Байером» в матче Бундеслиги
  • 21:02
    • «Ювентус» всухую обыграл «Дженоа» в матче Серии А
    Все новости спорта

    Семак: Потерпели обидное поражение

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Краснодар
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился эмоциями после игры 10-го тура с «Краснодаром» (0:2).

    Сергей Семак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Семак

    «Тяжёлая игра, минимум моментов. Могли забить как мы, так и "Краснодар", но явных голевых моментов было мало. Игра была до ошибки, и, к сожалению, эту грубейшую ошибку допустили мы, поэтому и проиграли.

    Начали первый тайм неплохо, был хороший контроль и подходы к чужим воротам, но после невынужденных ошибок игра поменялась и "Краснодар" завладел преимуществом, оказывая давление на нас.

    Тяжёлый матч, качество игры было абсолютно средним, минимум моментов и много борьбы, чувствовалось напряжение. Повторюсь, игра была до ошибки и первыми её допустили мы, пропустив обидный мяч. Обидное поражение, но это футбол. Будем готовиться к следующему матчу», — сказал Семак «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В центральном матче 10-го тура «Зенит» уступил на выезде «Краснодару». Мячи забивали Джон Кордоба и Федор Смолов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Барса» не оступиться в Памплоне?
  • «Осасуна» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Уверенная виктория монегасков?
  • «Монако» — «Монпелье». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Атлетико» сможет сдержать «Реал»
  • «Атлетико» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.25
  • Экспресс дня 29 сентября
  • Завтра в 19:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:10
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хачанов — Серундоло
  • Теннис
  • Завтра в 07:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Рублев — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Наполи — Монца
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры