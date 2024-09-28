Семак: Потерпели обидное поражение

Главный тренер «Зенита»поделился эмоциями после игры 10-го тура с «Краснодаром» (0:2).

«Тяжёлая игра, минимум моментов. Могли забить как мы, так и "Краснодар", но явных голевых моментов было мало. Игра была до ошибки, и, к сожалению, эту грубейшую ошибку допустили мы, поэтому и проиграли.

Начали первый тайм неплохо, был хороший контроль и подходы к чужим воротам, но после невынужденных ошибок игра поменялась и "Краснодар" завладел преимуществом, оказывая давление на нас.

Тяжёлый матч, качество игры было абсолютно средним, минимум моментов и много борьбы, чувствовалось напряжение. Повторюсь, игра была до ошибки и первыми её допустили мы, пропустив обидный мяч. Обидное поражение, но это футбол. Будем готовиться к следующему матчу», — сказал Семак «Матч ТВ».

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В центральном матче 10-го тура «Зенит» уступил на выезде «Краснодару». Мячи забивали Джон Кордоба и Федор Смолов.