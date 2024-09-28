Дуглас Сантос: Соболев приезжает на тренировки раньше многих, работает на износ

Капитан «Зенита»поделился мнением о новичке команды

Соболев в текущем сезоне РПЛ провел за «Зенит» два матча, в которых не отметился результативными действиями.

«Он пропустил довольно много времени, довольна большая часть тренировочного процесса выпала у него из подготовки, не так много игровой практики было.

Для меня самое главное, я вижу, как он усиленно работает, как выкладывается на тренировках, как он приезжает раньше многих, начинает готовиться, тренироваться, подготавливать себя к основной части тренировки, работает на износ, возвращает с каждой тренировкой свою максимальную форму.

Мы, конечно же, со своей стороны максимально стараемся ему помочь. Действуем достаточно жестко на тренировках, чтобы он привыкал и был готов к тому, как против него будут играть.

Саша приносил очень много головной боли нам, игрокам оборонительного плана, когда играл не в "Зените". Уверен, с этим стремлением, с этой жаждой доказать, что он не зря оказался в "Зените", он довольно быстро вернет себе эту форму и будет ту же самую головную боль приносить уже другим защитникам, будучи игроком Зенита», — сказал бразилец в интервью каналу «Футбол Нот Дэд»

Соболев перешел в «Зенит» в конце августа из «Спартака».