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    Ростов — Акрон онлайн трансляция

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    Ростов и Акрон начнут матч в 20:00 в чемпионате России по футболу, 28.09.2024.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Ростов»).

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