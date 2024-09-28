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    Марко НиколичЦСКА — «Ахмат». Онлайн
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    Рединг — Хаддерсфилд Таун: смотрите прямую трансляцию 28.09.2024 в 14:30

    Футбол Футбол Англии Рединг Хаддерсфилд Таун
    В 14:30 28.09.2024 Рединг и Хаддерсфилд Таун сыграют матч в английской Первой Лиге.

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    Рединг — Хаддерсфилд Таун

    Последний матч: «Хаддерсфилд Таун» — «Рединг» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

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