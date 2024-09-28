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    Футбол, Франция. Лига 1, Монако — Монпелье. Где смотреть: прямая трансляция

    Футбол Лига 1 Монако Монпелье Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 22:00 28.09.2024 Монако и Монпелье сыграют матч в чемпионате Франции по футболу.

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    Монако — Монпелье

    Последний матч: «Монпелье» — «Монако» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:0 (победит «Монако»).

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