В 22:00 28.09.2024 Монако и Монпелье сыграют матч в чемпионате Франции по футболу.

Монако — Монпелье

Последний матч: «Монпелье» — «Монако» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Монако» — «Монпелье» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:0 (победит «Монако»).

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