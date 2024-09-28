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    Батраков, Пиняев, Барко и Николсон начнут с первых минут матч «Локомотив» — «Спартак»

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    «Локомотив» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч десятого тура российской Премьер-лиги.

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    «Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Ньямси, Монтес, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьев, Пиняев.

    Запасные: Митрюшкин, Веселов, Тикнизян, Погостнов, Тимофеев, Салтыков, Сулейманов, Сарвели, Севикян, Радиковский.

  • «Локомотив» — «Спартак». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак»
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    • «Спартак»: Максименко, Рябчук, Бабич, Абена, Зобнин, Литвинов, Денисов, Бонгонда, Барко, Николсон, Угальде.

    Запасные: Селихов, Дуарте, Мангаш, Зиньковский, Игнатов, Хлусевич, Умяров, Пруцев, Зорин, Мартинс, Маркиньос, Виллиан Жозе.

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч «Локомотив» — «Спартак» пройдет 28 сентября, начало — в 16:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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