Батраков, Пиняев, Барко и Николсон начнут с первых минут матч «Локомотив» — «Спартак»

Алексей Батраков Фото: globallookpress.com
«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Ньямси, Монтес, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьев, Пиняев.
Запасные: Митрюшкин, Веселов, Тикнизян, Погостнов, Тимофеев, Салтыков, Сулейманов, Сарвели, Севикян, Радиковский.
«Спартак»: Максименко, Рябчук, Бабич, Абена, Зобнин, Литвинов, Денисов, Бонгонда, Барко, Николсон, Угальде.
Запасные: Селихов, Дуарте, Мангаш, Зиньковский, Игнатов, Хлусевич, Умяров, Пруцев, Зорин, Мартинс, Маркиньос, Виллиан Жозе.
Матч «Локомотив» — «Спартак» пройдет 28 сентября, начало — в 16:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.