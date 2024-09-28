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    «Локомотив» уверенно победил «Спартак»

    «Локомотив» — «Спартак»: счет матча 3:1, обзор голов

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    В матче 10-го тура российской Премьер-лиги московский «Локомотив» не оставил шансов московскому «Спартаку», победив его со счетом 3:1.

    Илья Самошников
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    Илья Самошников

    Уже на 7-й минуте игрок хозяев Илья Самошников открылся в свободную после передачи на ход от Сергея Пиняева и неотразимо в касание пробил мимо вратаря в ближнюю девятку.

    На 16-й минуте лидер «Спартака» Эзекьель Барко сравнял счет с пенальти.

    На 36-й минуте Самошников сделал впервые в своей карьере дубль, откликнувшись в штрафной на прекрасную передачу Артема Карпукаса.

    Третий мяч «Локомотив» забил после великолепного обводящего удара Дмитрия Воробьева на 58-й минуте.

    Календарь и таблица РПЛ

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Локомотив — Спартак 3:1
    Голы: 1:0 Илья Самошников (7'), 1:1 Barco E. (пенальти) (16'), 2:1 Илья Самошников (36'), 3:1 Дмитрий Воробьёв (58') Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Ньямси Жерзино, Александр Сильянов, Илья Самошников, Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев, Алексей Батраков, Дмитрий Воробьёв, Montes C. Спартак: Александр Максименко, Срджан Бабич, Олег Рябчук, Даниил Денисов, Роман Зобнин, Руслан Литвинов, Тео Бонгонда, Шамар Николсон, Манфред Угальде, Abena M., Barco E.

    После этого матча у «Локомотива» стало 24 очка и он стал лидером РПЛ. «Спартак» с 16 очками пока шестой.

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