В 14:30 28.09.2024 Кроули Таун и Болтон Уондерерс сыграют матч в английской Первой Лиге.

Кроули Таун — Болтон Уондерерс

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Болтон Уондерерс»).

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