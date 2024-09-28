В 15:00 28.09.2024 Хетафе и Алавес сыграют матч в чемпионате Испании по футболу.

Хетафе — Алавес

Последний матч: «Алавес» — «Хетафе» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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