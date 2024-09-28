1-й таймКраснодар — ЗенитОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матео Кассьерра и Дуглас Сантос«Краснодар» — «Зенит». Онлайн
  • 19:05
    • «Арсенал» вырвал победу у «Лестера»
  • 19:02
    • Покер Палмера обеспечил «Челси» победу над «Брайтоном»
  • 18:45
    • Кейн выйдет в стартовом составе «Баварии» на матч Бундеслиги с «Байером»
  • 18:38
    • Глушенков в старте «Зенита» на матч против «Краснодара»
    Все новости спорта

    Гавр — Лилль: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига 1 Лилль Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    28.09.2024 в 20:00 начнется матч в турнире во французской Лиге 1 Гавр — Лилль. На LiveSport.Ru — ссылки на прямую трансляцию игры.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В последнее время команды показывают симпатичный футбол, потому зрителям скучать не придётся. Более того, нынешняя часть сезона не дает возможности расслабиться игрокам — пора показывать то, на что способны.

    Последний матч: «Лилль» — «Гавр» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Скорее всего, мы увидим бескомпромиссный матч, где все решит один гол. Впрочем, более детально возможный ход игры разобрали наши эксперты и посетители:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Гавр» — «Лилль». Коэффициент ставки — 2.37.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Лилль»).

    Прямую трансляцию матча Гавр — Лилль смотрите на LiveCup.Run. В удобном дизайне доступен плеер с картинкой в высоком качестве.

    Помимо онлайна, доступна вся статистика как до, так и во время матча, котировки букмекеров.

    Наслаждайтесь отличной картинкой и игрой интересных команд в прямом эфире.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» попытается отобрать очки у «Зенита»
  • «Краснодар» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Сможет ли «Барса» не оступиться в Памплоне?
  • «Осасуна» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Бавария» снова проиграет «Байеру»?
  • «Бавария» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.16
  • Экспресс дня 28 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Осасуна — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монако — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры