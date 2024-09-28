Галактионов перед матчем со «Спартаком»: Для нас важно показать хороший футбол

Главный тренервысказался о предстоящем матче 10-го тура РПЛ против

«Хороший матч. Ожидается большое число болельщиков. Для нас важно показать хороший футбол, победить. И поступательно двигаться вперёд.

"Спартак" больше всех владеет мячом, как будет строиться игра? Это не самый главный показатель. Можно владеть территорией, но не инициативой. Мы акцентируем внимание на принципах игры своей команды и соперника. Посмотрим, как это удастся реализовать в матче, — сказал Галактионов в эфире "Матч ТВ".

Матч между "Локомотивом" и "Спартаком" стартовал в 16:30 мск. Следите за ходом поединка по этой ссылке.