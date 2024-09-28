1-й таймЛокомотив — СпартакОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Манфред Угальде«Локомотив» — «Спартак». Онлайн
  • 16:29
    • «Манчестер Сити» неожиданно сыграл вничью с «Ньюкаслом»
    Все новости спорта

    Галактионов перед матчем со «Спартаком»: Для нас важно показать хороший футбол

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив Спартак
    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о предстоящем матче 10-го тура РПЛ против «Спартака».

    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»

    «Хороший матч. Ожидается большое число болельщиков. Для нас важно показать хороший футбол, победить. И поступательно двигаться вперёд.

    "Спартак" больше всех владеет мячом, как будет строиться игра? Это не самый главный показатель. Можно владеть территорией, но не инициативой. Мы акцентируем внимание на принципах игры своей команды и соперника. Посмотрим, как это удастся реализовать в матче, — сказал Галактионов в эфире "Матч ТВ".

  • «Локомотив» — «Спартак». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак»
  • Сегодня

    • Матч между "Локомотивом" и "Спартаком" стартовал в 16:30 мск. Следите за ходом поединка по этой ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» попытается отобрать очки у «Зенита»
  • «Краснодар» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Спартак» сможет оказать сопротивление «Локомотиву»?
  • «Локомотив» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • В Лондоне забьют обе команды?
  • «Арсенал» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.16
  • Экспресс дня 28 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.75
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Арсенал — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Осасуна — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монако — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры