В 18:00 28.09.2024 CF Sparta Selemet и FC Floresti сыграют матч в Суперлиге Молдовы.

CF Sparta Selemet — FC Floresti

Последний матч: «FC Floresti» — «CF Sparta Selemet» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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