В 21:45 28.09.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав Серии А.

Последний матч: «Аталанта» — «Болонья» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Болонья» — «Аталанта». Коэффициент ставки — 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Аталанта»).

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