Аршавин назвал ключевого игрока «Спартака»

Бывший капитан сборной России и «Зенита»считает, что сейчас «Спартак» слишком зависит от игры аргентинца

«На мой взгляд, красно-белые зависят от Барко. "Спартак" проиграл "Оренбургу", а потом уже был Барко с "Химками", всё изменилось. Он забил. С Махачкалой игра ему чуть не удалась, и у команды были проблемы с моментами.

То есть очень большая зависимость. И он многое изменил для "Спартака". Угальде при таком Барко выглядит по‑другому», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

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25-летний аргентинский полузащитник перешел в московский клуб в июле 2024 года из «Ривер Плейт». За 10 матчей этого сезона он забил 4 мяча и сделал 3 ассиста.