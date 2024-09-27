ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Спартак»10-й тур РПЛ. Булыкин и Рабинер ждут много голов в дерби «Спартака» и «Локо»
    Все новости спорта

    Сульшер готов вернуться в «Манчестер Юнайтед»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Манчестер Юнайтед АПЛ Футбол Англии
    Уле Гуннар Сульшер признался, что готов в любой момент вернуться в «Манчестер Юнайтед».

    Уле Гуннар Сульшер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Уле Гуннар Сульшер

    Сульшер занимал пост главного тренера «МЮ» с 2018 по 2021 год. Под его руководством команда в сезоне-2020/2021 дошла до финала Лиги Европы.

    «Мне совсем не нравится затрагивать работу других тренеров, но да — я бы согласился снова возглавить эту команду», — приводит слова норвежского специалиста журналист Фредрик Фильтведт.

    В настоящее время пост главного тренера «МЮ» занимает Эрик тен Хаг.

  • Кто на новенького: Мойес в «Тоттенхэме», Тухель в «Вилле», возвращение Поттера?
  • Прогнозируем следующего тренера каждого клуба Английской Премьер-лиги
  • Вчера

    • «Манчестер Юнайтед» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ после пяти туров.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    В ближайшем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет 29 сентября против «Тоттенхэма».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ренн» доставит проблем парижанам?
  • «ПСЖ» — «Ренн». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Хозяева должны наказать соперника
  • «Оренбург» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Ак Барс» имеет более весомые доводы для победы?
  • «Металлург» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 27 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Оренбург — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Металлург — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Факел — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Милан — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.75
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Дженоа — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры