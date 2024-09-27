Сульшер готов вернуться в «Манчестер Юнайтед»

признался, что готов в любой момент вернуться в

Сульшер занимал пост главного тренера «МЮ» с 2018 по 2021 год. Под его руководством команда в сезоне-2020/2021 дошла до финала Лиги Европы.

«Мне совсем не нравится затрагивать работу других тренеров, но да — я бы согласился снова возглавить эту команду», — приводит слова норвежского специалиста журналист Фредрик Фильтведт.

В настоящее время пост главного тренера «МЮ» занимает Эрик тен Хаг.

«Манчестер Юнайтед» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ после пяти туров.

Прогнозы и ставки на АПЛ

В ближайшем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет 29 сентября против «Тоттенхэма».