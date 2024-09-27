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    Sibenik — Истра 1961 смотреть онлайн

    Футбол
    Sibenik и Истра 1961 начнут матч в 19:00 в чемпионате Хорватии по футболу, 27.09.2024.

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    Последний матч: «Sibenik» — «Истра 1961» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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