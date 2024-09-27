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    ПСЖ — Ренн. Голы и лучшие моменты онлайн, прямой эфир

    Футбол Лига 1 ПСЖ Ренн Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 22:00 27.09.2024 ПСЖ и Ренн сыграют матч в чемпионате Франции по футболу.

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    ПСЖ — Ренн

    Последний матч: «ПСЖ» — «Ренн» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ПСЖ» — «Ренн» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.78.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «ПСЖ»).

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