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    Пьянич рассказал, почему согласился играть за ЦСКА

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    Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Барселоны» Миралем Пьянич прокомментировал свой переход в ЦСКА.

    Миралем Пьянич
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    Миралем Пьянич

    «Я очень счастлив быть здесь и подписать контракт. ЦСКА — огромный клуб с большой историей. Знаю ЦСКА очень хорошо, так как приезжал сюда играть в еврокубках. Это клуб с историей, который всегда будет сражаться за первые места в лиге! Это клуб с огромным потенциалом и легендарными игроками, такими как Игорь Акинфеев. Я рад присоединиться к этой команде.

    Это именно тот вызов, который был мне нужен. Прошлые несколько лет были интересными. У меня была возможность играть в Азиатской Лиге чемпионов и выигрывать титулы, но я хочу вернуться на европейскую арену, в лигу с высокой конкуренцией, где стадионы собирают большое количество зрителей. Я действительно счастлив быть здесь.

    Элвир Рахимич, много лет выступавший за ЦСКА и завоевавший вместе с командой Кубок УЕФА, мой хороший друг. Пару дней назад у нас с ним состоялся большой диалог о клубе. Он провел здесь много замечательных лет, завоевывал трофеи, так что он дал мне отличные советы и рассказал много хорошего о ЦСКА. Я рад быть новичком такого большого российского клуба, добивавшегося успехов и на европейской арене, например в Кубке УЕФА, который армейцы брали с Рахимичем, когда мне было 15 лет. Уже не могу дождаться первых игр.

    Пару дней назад у нас с главным тренером Марко Николичем состоялся очень большой разговор о клубе. Его видение ЦСКА очень амбициозное. Когда я играю в футбол, мои амбиции также всегда высоки. Для меня его цели и амбиции были крайне важны, и они прояснились именно во время нашего диалога. Думаю, вместе нас ждут великие дела. Я согласен с видением Марко: с тем, как он хочет использовать меня на поле и с тем, что я могу дать команде. Я опытный игрок, но обычный парень в раздевалке, который готов что-то подсказывать товарищам по команде. Мои амбиции — всегда стараться вместе побеждать. С первого до последнего дня в клубе я буду биться изо всех сил, чтобы помочь клубу завоевать трофеи.

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    • Знаю, что сейчас многие обсуждают мои слова двухлетней давности, однако я никогда ничего не говорил против России и российского футбола. Мне жаль, если моя речь кого-то обидела, поэтому готов извиниться. Безусловно, сейчас не самый легкий момент для российского футбола в связи с отстранением. И мне жаль, что так происходит, но повторюсь — мои амбиции крайне высоки и в рамках национального чемпионата, и Кубка России.

    В любом случае надеюсь, ситуация решится настолько быстро, насколько это возможно. Я приехал из страны, где в свое время была война, и знаю, что это такое. И прекрасно понимаю, как устроена политика, и как она влияет на спорт. Однако, я футболист и все мое внимание сконцентрировано на том, чтобы хорошо тренироваться, играть и приносить пользу ЦСКА — в этом моя миссия. Это моя работа, которой я занимаюсь больше 20 лет, и мои тренеры и партнеры могут быть уверены, что я буду делать все, что в моих силах», — приводит слова боснийского футболиста пресс-служба ЦСКА.

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