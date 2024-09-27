Последний матч: «Туран» — «Ордабасы» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ордабасы» — «Туран». Коэффициент ставки — 2.35.
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