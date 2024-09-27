В 17:00 27.09.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Казахстана по футболу.

Последний матч: «Туран» — «Ордабасы» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ордабасы» — «Туран». Коэффициент ставки — 2.35.

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