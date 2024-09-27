«Челси» этим летом отклонил все предложения из Германии по Мудрику

Известный журналистрассказал, почемуне продал атакующего полузащитника

«У "Челси" была возможность продать Мудрика прошлым летом, поступали запросы из Германии. Была реальная возможность.

В "Челси" продолжают верить в игрока и его потенциал. Понятно, что ему нужно проявить себя, но "Челси" хочет увидеть прогресс в том, что они делают совместно с футболистом.

Летом Мудрик поменял агентов, но это было не для того, чтобы добиться трансфера, он полностью сосредоточен на "Челси".

Его выступления сейчас будут значительно влиять на то, что будет дальше», — сказал Романо в интервью Daily Briefing.

В новом сезоне Мудрик провел в АПЛ два матча, в которых не отметился результативными действиями.

Transfermarkt оценивает стоимость Мудрика в 35 миллионов евро. В начале 2023 года «Челси» выкупил украинца у донецкого «Шахтера» за 70 миллионов евро.