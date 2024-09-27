ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Спартак»10-й тур РПЛ. Булыкин и Рабинер ждут много голов в дерби «Спартака» и «Локо»
    Все новости спорта

    Кызылкум — Металлург Бекабад: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол
    В 15:00 27.09.2024 Кызылкум и Металлург Бекабад сыграют матч в Суперлиге Узбекистана.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Кызылкум — Металлург Бекабад

    Последний матч: «Металлург Бекабад» — «Кызылкум» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Вас ждет прямая трансляция без рекламных перерывов и буферизации. Качественное изображение и звук как на стадионе. Минимальная задержка картинки и хороший звук. Помимо трансляции игры КызылкумМеталлург Бекабад доступны сотни других матчей.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Кызылкум — Металлург Бекабад.

    Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 100Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ренн» доставит проблем парижанам?
  • «ПСЖ» — «Ренн». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • «Ак Барс» имеет более весомые доводы для победы?
  • «Металлург» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Хозяева должны наказать соперника
  • «Оренбург» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 27 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Металлург — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Оренбург — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Факел — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Милан — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры